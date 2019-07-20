NBA》覺得被「可愛」耍了 美記曝：湖人、暴龍超不爽

雷納德將與P.喬治在快艇攜手，卻讓兩支之前想爭取雷納德的球隊相當不滿。（資料照，圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場開市後，暴龍隊奪冠功臣「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）的去留一直是眾所矚目的焦點，不過他最後卻決定攜手P.喬治（Paul George）加盟快艇，震撼各界，也讓湖人和暴龍都覺得他們根本就被「可愛」耍了。

湖人和暴龍曾經是有機會簽下可愛的熱門人選，大家都等待著可愛二選一會去哪支球隊，沒想到卻意外殺出程咬金，最後雷納德選擇跟P.喬治一起轉戰快艇，在新東家總算塵埃落定後，當初許多談判細節也陸續曝光，而《ESPN》知名記者BrianWindhorst今爆料，表示湖人和暴龍都覺得他們被雷納德和他的團隊擺了一道。

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「自從可愛和快艇簽約之後，我聽到湖人抱怨，他們覺得自己被耍了，」Windhorst說道，「我也聽到了暴龍的怨言，他們認為可愛要求要太陽、月亮、星星，但最後卻拍拍屁股離開了。」

雷納德上季帶領暴龍奪下隊史首冠，他也獲得生涯第二座FMVP，季後跳脫合約投入自由市場，加拿大球迷無不希望他能留下，暴龍隊也是唯一能提供5年1.9億美元頂薪的隊伍。

然而過去「可愛」就傳出比較希望能為家鄉球隊效力，因此也希望包括擁有詹姆斯（LeBron James）和A.戴維斯（Anthony Davis）的湖人隊、以及快艇隊都希望能網羅他加盟。

紫金軍團湖人為了追逐可愛原還打算推延與A.戴維斯簽約的時間，原還打算拉巫師發動三方交易，不過最後卻是由快艇雀屏中選，獲得雷納德的青睞，之後更傳出雷納德故意讓湖人等了一週，就是有意讓湖人在自由市場上錯失簽下一些自由球員的機會，難怪湖人會覺得他們根本被耍了。

湖人在擁有A.戴維斯（左）和詹姆斯（右）後，原想再找一名全明星打造出具爭冠實力的球隊。（資料照，取自詹姆斯IG）

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