MLB》4球內3連炸 艾瓦瑞茲扛太空人隊史最遠轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今天適逢美國登月50週年紀念日，太空人也用特別的方式贏得球賽，王牌韋蘭德（Justin Verlander）先發6局狂飆12K，打線用4轟打回所有分數，相隔一年再度上演「背靠背靠背」，大物艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）擊出隊史最遠轟，助太空人以4：3擊敗鄰居遊騎兵。

德州內戰第一場，古利爾（Yuli Gurriel）2局下敲陽春砲，太空人先馳得點，3局下太空人繼續炸裂，艾圖維（Jose Altuve）和柏格曼（Alex Bregman）相繼開砲，大物艾瓦瑞茲接力炸裂，太空人開局連3轟，隊史相隔一年再度「背靠背靠背」開轟。

請繼續往下閱讀...

艾瓦瑞茲這發右外野474英呎大號全壘打，是大聯盟啟用Statcast系統後，太空人球員最遠開轟紀錄，也幫助太空人取得4：0領先，此役用4發陽春彈得到所有分數，4轟都是出自遊騎兵先發邁納（Mike Minor），一度在4球內被太空人連3棒開轟。

太空人王牌韋蘭德前5局無失分，6局上本季老毛病再犯，連挨2發陽春砲，被遊騎兵追成2：4，但韋蘭德隨後飆出揮空三振，用本季最多116球投完6局，送出本季次高單場12次三振，3位牛棚接力守成無失分，韋蘭德第12勝入袋。

艾瓦瑞茲擊出隊史最遠轟。（法新社）

太空人4球內連3棒炸裂。（USA TODAY Sports）

韋蘭德6局飆12K摘勝，單場116球本季新高。（USA TODAY Sports）



邁納先發7局挨4轟吞敗。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法