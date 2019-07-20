MLB》英卡納西恩逆轉滿貫砲 洋基退洛磯奪四連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天一棒逆轉比賽，英卡納西恩（Edwin Encarnacion）扛出加盟後首發滿貫砲，助洋基以8：2氣走洛磯，本季第31度逆轉奪勝，也收下四連勝。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今遭禁賽無法坐鎮，先發哈普（J.A. Happ）也找不到控球，2局上挨轟被洛磯取得2：0領先，但洋基在3局下回應，拉梅修（DJ LeMahieu）敲安後，洛磯連投2保送，洋基形成滿壘大局。

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今扛四棒DH的英卡納西恩，首打席揮空遭三振，第2次站上打擊區，陷入2好1壞球數落後，但他掌握一顆偏低變速球，將球撈往左外野深處，飛進觀眾席形成全壘打，加盟洋基後首發滿貫砲出爐、為生涯第12支，洋基4：2逆轉超前。

英卡納西恩撈出滿貫全壘打。（美聯社）

英卡納西恩一棒逆轉比賽。（法新社）

4局下拉梅修敲安再下一城，6局下洋基靠失誤和盜壘推進，「法官」賈吉（Aaron Judge）接著升堂炸裂，洋基取得8：2領先，7局上塔普利（Stephen Tarpley）登板後援，主投3局無失分飆出6K，守住洋基主場勝利。

這是洋基本季第31場逆轉勝，為大聯盟最多，對手先得分的戰績來到21勝16敗，此役2位由洛磯轉戰洋基的球員，對上前東家都有好表現，拉梅修5支2貢獻2分打點，奧塔維諾（Adam Ottavino）中繼1局狂飆3K無失分。

洋基哈普今天倒吃甘蔗，投完5局送出8次三振，被打8安含1發陽春砲，掉2分皆為責失，摘下本季第8勝，小將塔普利後援3局無失分，獲第2場救援成功。洛磯弗里蘭（Kyle Freeland）只投4局，雖投出6K但也有3次保送，挨滿貫砲責失5分吞敗。

拉梅修對前東家5支2，貢獻2打點。（美聯社）

塔普利後援3局無失分飆6K。（法新社）

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