MLB》莫卡多單場5支5 印地安人對戰皇家5連勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人中外野手莫卡多（Oscar Mercado）今繳出5打數5安打，外加2打點2得分的成績單，以及「開路先鋒」林多（Francisco Lindor）單場3安3得分的表現下，幫助印地安人終場以10：5擊敗皇家拿下近期的6連勝，以及對戰皇家的5連勝。莫卡多在賽後打擊率上升至2成99。

印地安人新秀莫卡多今敲5安。（法新社）

莫卡多先是在1局下半安打開張，接著在3局下半三壘有人時打出二壘安打賺進第1分打點，4局下半擊出內野安打，6局下半則再貢獻1支帶有1分打點的安打，最後第8局敲出單場第5支安打。今年5月才上大聯盟的莫卡多近8場比賽打擊率高達4成23，另有3轟和8分打點，手感相當火燙，是隊史自1913年以來第12位球員於菜鳥球季就繳出過單場5安的表現。

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印地安人先發9棒右外野手奈昆（Tyler Naquin）今繳出3打數2安打包括1發兩分砲（本季第9轟），外加1次保送，貢獻2打點2得分。皇家今日梅瑞菲德（Whit Merrifield）5打數2安打包括1支清壘的三壘安打，貢獻3打點1得分的表現最佳，打擊率來到3成13。

（影片來源：大聯盟官網）

印地安人先發強投畢伯（Shane Bieber）今表現普普，主投5.2局被敲7安失5分，另還送出4次保送，但靠著隊友火力支援幸運收下本季第9勝。皇家今派出剛交易來的新同學蒙哥馬利（Mike Montgomery）掛帥先發，但今年首亮相僅投2局就被打爆，被敲6安狂失5分苦吞本季首敗。

雖畢伯今投5.2局失5分表現普普，但收下本季第9勝。（法新社）

新來到皇家的蒙哥馬利僅投2局就被打爆退場。（法新社）

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