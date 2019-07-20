MLB》唐納森敲再見安 勇士氣走國民止3連敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰國民，雖然終結者傑克森（Luke Jackson）未能關門成功，挨了一發2分砲遭對手扳平戰局，但勇士9局下仍靠著2015年美聯MVP唐納森（Josh Donaldson）的再見安打，終場以4：3氣走國民，終止3連敗。

唐納森敲出再見安打氣走國民。（美聯社）

國民今天推出柯賓（Patrick Corbin）掛帥先發，由同月同日生的高梅茲（Yan Gomes）接補，他們成為大聯盟史上第2對在生日同場先發的投捕搭檔，勇士則推出德黑蘭（Julio Teheran）迎擊，前3局形成投手戰，兩隊都未能攻破對手。

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勇士4局下靠著阿爾比斯（Ozzie Albies）和萊利（Austin Riley）連續2支二壘安打先馳得點，5局下再添1分，國民倫登（Anthony Rendon）局上的適時安打助隊追回1分，而阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）下個半局則回敬帶有1分打點的中外野二壘安打，將領先差距擴大至3：1。

勇士一路保持領先到最後1局，並推出終結者傑克森，未料卻挨了羅布列斯（Victor Robles）一發追平2分砲，比數瞬間被追成3：3平手。

勇士握有最後反攻機會，連守2局的國民老將羅德尼（Fernando Rodney）一上來就先保送了阿庫尼亞，隨後再被史萬森（Dansby Swanson）敲出左外野安打，佛里曼（Freddie Freeman）也獲得四壞球保送，形成無人出局滿壘的大好得分機會，唐納森也不負眾望，敲出再見安打，幫助勇士以4：3氣走國民，羅德尼苦吞本季第3敗，防禦率漲至7.48。

唐納森。（法新社）

柯賓主投5局失2分，另有5次三振。（美聯社）

德黑蘭繳出5.2局失1分的好投，另有5次三振。（法新社）

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