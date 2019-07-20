MLB》只差3個出局數 李克完全比賽破功（影音）

〔體育中心／綜合報導〕水手先發李克（Mike Leake）今天對天使投出8局準完全比賽，雖然無緣締造歷史，但隊友也早早開轟打下江山，以10：0贏球，李克拿下別具意義的完封勝。

李克上役也是對天使，當天僅投0.2局狂丟7分，在天使為史卡格（Tyler Skaggs）接力完成無安打比賽時，吞下生涯最慘敗。今天對手仍是天使，回到主場登板的李克，開賽連續解決24打者，大聯盟也亮起完全比賽燈號。

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投完8局只用76球的李克，9局上登板續投，天使從第7棒倫吉佛 （Luis Rengifo）打起，他在1好1壞時擊出一二壘間穿越安打，終結李克的完全比賽天使靠保送和滾地球推進，2出局攻占二三壘，輪到「神鱒」楚奧特（Mike Trout）上場打擊。

李克變化球連發，和神鱒纏鬥成滿球數，該打席第8顆用了卡特球，讓神鱒揮空遭到三振，成為本場比賽最後一個出局數，李克用98球投出9局完封勝，與完全比賽只差3個出局數、擦肩而過，但仍投出10年職涯最接近完美的比賽。

大聯盟最近一次完全比賽，正是在水手主場誕生，2012年對光芒的比賽，昔日王牌「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）用113球飆出12次三振，締造水手隊史首場完全比賽，為大聯盟史上第23場。

水手李克投出8局準完全比賽，98球完封勝。（美聯社）

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