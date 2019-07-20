NBA》暴龍喊聲想簽字母弟 三兄弟有望合體東部

暴龍表示想簽下小亞德托昆波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年在2018年NBA選秀會以第60順位被獨行俠相中的「字母弟」小亞德托昆波（Kostas Antetokounmpo），才剛確定不會續留獨行俠，馬上被傳出暴龍計畫將網羅這位希臘前鋒，盼他能承襲哥哥們的天賦。

字母哥亞德托昆波今年剛拿下MVP。（資料照，美聯社）

小亞德托昆波是今年剛獲得MVP的字母哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的弟弟，暴龍在他效力獨行俠之前，便有意和他簽約，只是2018年時小亞德托昆波以第60順位被選中，不過在獨行俠的合約期間內他的上場時間很少，在兩場比賽中累計11分鐘，每場平均得分10.6、命中率52.2％，後來獨行俠也將他下放至發展聯盟的附屬球隊德克薩斯傳奇。

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字母兄弟可能將在東區聯盟合體。（資料照，美聯社）

就在獨行俠確定釋出小亞德托昆波後的幾小時內，暴龍便表態想簽約，而大亞德托昆波（Thanasis Antetokounmpo）才剛確定加入公鹿隊，與弟弟一起組成「字母兄弟」，若弟弟小亞德托昆波成功加盟暴龍隊，則字母三兄弟就能一同參與東區聯盟的賽事。

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