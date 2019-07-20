MLB》壞球照樣敲安打！ 藍鳥大物傳承老爸神基因 （影音）

小葛雷諾完美傳承老爸，壞球也能敲出安打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年風光入選大聯盟名人堂的葛雷洛（Vladimir Guerrero）過去曾是大聯盟最會打壞球的打者，而他效力藍鳥的兒子小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今在比賽中，完美傳承老爸「無差別揮擊」，竟能把一顆快挖地瓜球的壞球變成左外野安打。

此戰2局上小葛雷諾為首名上場的打者，在球數2好1壞的情況下，面對老虎先發齊默曼（Jordan Zimmermann）一顆85英哩快要落地的外角壞球，在整個身體都失去平衡下，小葛雷諾硬是將球撈成左外野平飛安打，優異的打擊技巧讓主播讚不絕口。

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這不可思議的一擊，也讓美媒美上想起他名人堂老爸葛雷洛。葛雷洛曾是大聯盟公認「有史以來最會打壞球的打者」，過去舉凡頭部高度、離地15公分，甚至投偏到左打區的球，葛雷洛都有本領打成安打，而他2009年將金鶯投手提爾曼（Chris Tillman）挖地瓜的壞球打成安打，更堪成經典。小葛雷諾今也被稱讚完美傳承了老爸「無差別揮擊」的神基因。

小葛雷諾此役5打數敲3安，繳出猛打賞還有1分打點進帳，而藍鳥此役靠著全隊狂掃15安轟下12分，加上王牌先發史卓曼（Marcus Stroman）7局無失分好投，終場就以12：1痛宰老虎，一吐昨遭紅襪完封的怨氣，也終止2連敗。

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