MLB》普萊斯被金鶯打爆 4局挨兩轟吞敗

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪王牌先發「價錢哥」普萊斯（David Price）未能延續昨日「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）的完美表現，今天面對美東爐主金鶯僅投4局被敲8支安打包括2發紅不讓，狂丟6分吞下本季第3敗，紅襪後援投手上場依舊壓不住金鶯火力，陸續再丟5分，終場金鶯以11：2大勝衛冕軍紅襪。

普萊斯投4局被敲2轟，共失6分吞下本場敗投。（今日美國）

普萊斯首局投球就遇到大亂流，被敲一壘安和投出保送後再被桑坦德（Anthony Santander）敲出1發3分打點全壘打。2局下半金鶯的先發9棒游擊手馬丁（Richie Martin）打出三壘安打，但因右外野手馬丁尼茲（J.D. Martinez）處理球的失誤而跑回本壘得分。4局下半，普萊斯再遭布洛斯頓（Keon Broxton）的狙擊，雖價錢哥隨後3個三振結束這半局，但這發兩分砲可謂重重打趴普萊斯。

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（影片來源：大聯盟官網）

金鶯桑坦德今繳出4打數2安打1保送，包括1發3分砲賺進3分打點和跑回3分，布洛斯頓繳出3打數2安打包括1支二壘安打，共打進2分打點和2得分。紅襪查維斯（Sam Travis）4打數1安打，就是1發兩分砲，也是紅襪全場唯二的得分，另外里昂（Sandy Leon）和布雷德利（Jackie Bradley Jr.）本場各有雙安表現。

金鶯先發投手明斯（John Means）主投6局被敲4安失2分拿下本季第8勝，防禦率來到2.95。紅襪先發投手普萊斯投4局被敲8安包括2轟失6分，苦吞本季第3敗（7勝），賽後防禦率來到3.61。

明斯主投6局失2分拿下勝投。（法新社）

紅襪全場僅靠查維斯的全壘打得2分。（法新社）

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