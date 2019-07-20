MLB》回味生涯經典片段 李維拉親選這一刻

〔記者倪婉君／綜合報導〕身為史上首位以全票入選名人堂的球員，洋基傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）的生涯經典時刻值得細數品味，但他本人選了最後一次踏下洋基球場的那一刻，且由兩位意想不到的好戰友目送他下丘，也讓他落下英雄淚。

今年入選名人堂的李維拉，親自挑選了最後一次踏下洋基球場的那一刻，為他生涯的經典片段。（資料照，美聯社）

大聯盟今起自23日舉行名人堂週活動及入主儀式，因此像李維拉這位偉大的名人堂新成員，就已出現在古柏鎮，準備參與台灣時間22日登場的入主儀式。最近關於李維拉的相關報導又逐一出現，大聯盟官網今天就回顧李維拉生涯最後的經典時刻。

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「那個時刻就像是畫龍點睛，是我棒球生涯中的經典時刻，有兩位好兄弟跟我一起站在投手丘上，這樣的結束方式很特別，真的很特別。」李維拉口中的經典時刻，就是他在2013年9月27日在洋基球場的生涯最終戰，而那兩位好兄弟就是和他一起並肩作戰的基特和佩提特，當時兩人代替洋基總教練吉拉迪上丘「換投」。

李維拉最後一次踏下洋基球場的那一刻，由兩位意想不到的好戰友目送他下丘，讓他落下英雄淚。（資料照，美聯社）

相信不少球迷也都記得那經典一幕，而李維拉在那之前，完全沒想到會有這樣的橋段；李維拉在那場洋基對光芒的比賽，在8局上1出局就登板，取得兩出局化解一、二壘有人危機後，他回到休息室，「當我坐在防護室時，過往的景像就像電影畫面一般在腦中浮現，從我1990年離開巴拿馬，到後來這種種一切。」9局上李維拉再出場，「那種感覺很不可思議，我拿到1出局、2出局，我想著老天，要結束了，這是我最後一次在洋基球場投球。」

在還剩最後1出局時，吉拉迪讓佩提特和基特走上投手丘，也是「逼」出李維拉眼淚的經典決定。李維拉當時楞了一下，隨即露出笑容，但聽到基特說出：「是該離開的時候了。」他忍不住激動心情，擁抱佩提特並在他肩上落淚，後來也激動擁抱基特。

李維拉擁抱佩提特並在他肩上落下男兒淚。（資料照，美聯社）

這其實是吉拉迪早就做好的決定，他在比賽稍早時就跟佩提特和基特說明，一開始兩人還有些排斥。佩提特就說，「當下我們的反應都是，呃，這不是個好主意，我們覺得這樣做很怪。吉拉迪的回應卻是：『做吧兄弟，這會很特別的。』」佩提特後來認為還好他們做了這件事，也成就了棒球史上最經典的一大時刻。

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