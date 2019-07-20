MLB》5球抓3人化解危機 陳偉殷連兩戰後援無失分

陳偉殷。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今在與道奇之戰登板，後援1局無失分，連2場出賽沒掉分，防禦率降至7.75。

陳偉殷今在8局下、1：2時登板後援，一上來就面對道奇全壘打王貝林傑（Cody Bellinger），纏鬥7球後被敲出中外野安打，隨後再挨波洛克（A.J. Pollock）1安，形成一二壘有人，所幸陳偉殷及時回穩，只花了5球就抓下3個出局數，先讓席格（Corey Seager）擊出中外野飛球出局，雖然跑者推進至三壘，他再讓赫南德茲（Enrique Hernandez）擊出二壘飛球接殺，最後馬丁（Russell Martin）也無法從殷仔手中敲安，敲出右外野飛球出局，該局未失分，可惜馬林魚最後9局上反攻無力，終場以1：2不敵道奇。

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陳偉殷此役後援1局用15球，其中11顆為好球，被敲2支安打失1分，最快球速達90.3英哩（約145公里），防禦率略降至7.75，Whip（每局被上壘率）為1.64。

道奇終場以2：1贏球，此役除了陳偉殷有3名亞洲投手登板，韓籍左投柳賢振主投7局只被敲出4安失1分，另有3次保送和7次三振，收下本季第11勝，防禦率1.76，仍暫居大聯盟防禦率王，日籍投手前田健太接替柳賢振投球，中繼1局無安打無失分，還送出2次三振，無失分，拿下本季首場中繼成功。

柳賢振。（美聯社）

前田健太。（今日美國）

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