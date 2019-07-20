中職》昔日兄弟練習生vs.黃衫傳奇 明星賽上演「峰恰對決」

昔日兄弟象練習生、現任業餘王牌吳昇峰有望對決彭政閔。（資料照）

〔記者羅志朋／台中報導〕合庫31歲王牌投手吳昇峰獲世界12強賽選訓委員推薦，將成為第一位打中職明星賽的業餘球員，可望代表明星賽12強台灣隊，對決中職明星隊「恰恰」彭政閔，「峰恰對決」絕對是今年明星賽焦點大戲。

值得一提的是，吳昇峰高中畢業曾在兄弟象擔任練習生，當時和恰恰當過「同事」，包括林明憲、陳江和等老資格黃衫成員都說，以前吳昇峰當練習生還是用上肩投球，丟不快也投不準，根本沒辦法擔任餵球投手，只能在球隊打雜，沒想到現在已搖身一變成為業餘強投。

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林明憲更掛保證說，吳昇峰投球實力沒話說，重點是很準，如果現年25歲投入選秀，保證是狀元郎，單季拿個10勝絕對沒問題。

恰恰是21世紀中華職棒看板人物，更是整個聯盟門面，今年締造生涯2000安、成為中職史上得分王，傳奇地位難以撼動，下週明星賽可望與昔日兄弟象練習生吳昇峰對決，這也是恰恰最後一次打明星賽，今年球季結束引退。

恰恰也喊話：「如果有機會和峰哥對決，我一定會很認真面對，還會研究他的球路，看他成長多少。」十幾年前電影《少林足球》很夯，裡頭「足球界有誰不認識鋒哥」是著名台詞，兄弟球員取其諧音梗，看到吳昇峰就喊「峰哥」。

吳昇峰2017年亞錦賽和2018年亞運都對南韓繳出好投，享「抗韓英雄」美譽，恰恰在2008年北京奧運對南韓突襲短打並撲上一壘形成內野安打，點燃台灣隊攻勢，一舉打下大量分數，一度追平比數，恰恰奮戰不懈的身影令球迷激賞。

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