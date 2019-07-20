MLB》希米恩單場3長打助拳 運動家近16戰狂取13勝

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕運動家開路先鋒游擊手希米恩（Marcus Semien）今繳出4支3的表現，包括全壘打、三壘安打、二壘安打各1支，共跑回2分和貢獻1分打點，另外去年美聯全壘打王戴維斯（Khris Davis）則敲出2支安打貢獻2分打點，靠著希米恩和戴維斯優異的打擊表現和牛棚4局無失分的守成，最終幫助運動家以5：3擊敗強敵雙城，收下近16戰中的第13勝。

希米恩今敲出3長打，二壘打、三壘打和全壘打各一支。（今日美國）

希米恩首局首打席就敲出陽春全壘打替運動家首開紀錄，5局上半再打出二壘安打，之後也靠著奧爾森（Matt Olson）的安打回到本壘得分，最後是於9局上半擊出中右外野方向深遠的三壘安打，單場貢獻3支長打，僅差1支難度最低的一壘安打即可締造完全打擊。運動家下半季狀態相當火燙，目前56勝42敗位居美西第2，外卡排名也擠下光芒排在第2，僅次於另一支狀態大好的印地安人。雙城戰績59勝37敗依舊暫居美聯中區龍頭寶座。

請繼續往下閱讀...

運動家除了希米恩和戴維斯外，金手套一壘手奧爾森單場4支2貢獻1分打點，前天才上演美技守備的中外野手勞瑞安諾（Ramon Laureano）今天敲出2支安打，外加1保送並跑回1分。雙城的右外野手岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）今貢獻一發兩分砲，捕手卡斯楚（Jason Castro）則繳出2支2的表現。

岡薩雷茲今擊出一發兩分砲。（今日美國）

運動家先發投手巴西特（Chris Bassitt）主投5局被敲5安失3分，其中2分是自責分收下本季第7勝，後援投手巴克特（Ryan Buchter）1.1局、索利亞（Joakim Soria）1局及罕德瑞克斯（Liam Hendriks）1.2局皆無失分，罕德瑞克斯則收下本季第7次救援成功。

雙城先發投手歐多里齊（Jake Odorizzi）投5局被敲6安失3分無關勝敗，中繼投手哈波（Ryne Harper）投1局被敲3安失2分苦吞本季第2敗。

巴西特投5局失3分拿下勝投。（法新社）

歐多里齊投5局被失3分無關勝敗。（今日美國）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法