NBA》柯瑞飛機上被擺了一道 稱KD仍是好兄弟

柯瑞原打算將親自上門拜訪杜蘭特留人，沒想到人還在飛機上，KD就宣布轉戰籃網。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士看板球星杜蘭特（Kevin Durant）今夏轉戰籃網，而之前一度傳出當杜蘭特宣布與籃網簽約時，原本想遊說KD續留的一哥柯瑞（Stephen Curry）人還在直飛紐約飛機上，不過柯瑞日前受訪時還是大器表示，兩人仍是好兄弟。

NBA看板球星杜蘭特今年總冠軍戰右腳跟阿基里斯腱斷裂，歷經手術休養一個月後，現已積極展開復健之路，而他今夏投身自由市場，最後透過先簽後換的方式，以4年1.64億美元大約，新球季將轉戰籃網攜手厄文（Kyrie Irving）。

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《The Athletic》之前曾撰文指出，勇士一哥柯瑞原計劃親自拜訪杜蘭特，協助球隊留人，一結束自己的活動就搭飛機打算從上海直飛紐約與KD見面，不過尷尬的是，柯瑞人都還在飛機上，杜蘭特就宣佈了加盟籃網的消息。不過即使如此，柯瑞最終還是決定與KD見面，好好與他道別。

柯瑞上週參加高球比賽，當被《NBC Sports》的記者Chris Simms問道當他從上海直飛紐約卻發先自己被杜蘭特擺了一道，會不會生氣時，柯瑞只平淡地說：「這就是為什麼我說這件事有點太八點檔了，其實真的沒什麼大不了的…我是說，15小時的旅程的確很漫長，不過再重申一遍，自由市場就是很瘋狂。」

對於有人稱他是下了飛機，才知道杜蘭特轉戰籃網的消息。柯瑞則表示：「該發生的就是會發生，這就是我跟他（KD）碰面時告訴他的事——每個人都在找我們的碴，試圖拆散我們，也降低了我們過去三年內所取得成就的價值。」

柯瑞最後也表示，「我不會說那樣的說法是不是對的，總之我們一起做了一些特別的事，他要離隊了。而我們仍然也是好兄弟。」

柯瑞認為和KD仍是好兄弟。（資料照，美聯社）

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