NBA》前國王中鋒庫佛斯暫別NBA 轉打歐洲聯賽

前國王中鋒庫佛斯在NBA已有11年資歷（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前國王隊的庫佛斯（Kosta Koufos）即將暫別待了11年的NBA，加入莫斯科中央陸軍籃球俱樂部，其為俄羅斯籃球超級聯賽和歐洲籃球聯賽的一支，在歐洲繼續他的籃球生涯。

在NBC Sports California的採訪當中，漢姆（James Ham）證實了庫佛斯將加入歐洲聯賽的強隊莫斯科中央陸軍籃球俱樂部，完成2年600萬美金的合約，這項交易包含重返NBA的選項。

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庫佛斯已經在NBA打了11年，職業生涯場均得分5.7分和5.0個籃板，他在國王隊度過了最後的四個賽季，但是在上個賽季他的上場時間減少，國王隊分配給隊上年輕的巴格利（Marvin Bagley III）和賈爾斯（Harry Giles）較多機會。

庫佛斯雖然是30歲的老將，但他仍然對於自己感到有信心，在接受採訪時他表示：「我待在NBA已經11年了，我已經打了無數場的比賽，當我被給予機會的時候，我就可以為球隊帶來成績。」

庫佛斯即將轉往莫斯科中央陸軍籃球俱樂部（資料照，USA TODAY Sports）

庫爾思將加入莫斯科中央陸軍籃球俱樂部，是剛拿下隊史第八次歐洲聯賽冠軍的強隊，對他來說將是個能夠發揮的好機會。

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