日職》陳冠宇中繼3局3K無失分 羅德遭火腿完封

羅德台灣左投陳冠宇。（圖片取自羅德官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕羅德今天在客場札幌巨蛋對上日本火腿，台灣左投陳冠宇中繼3局沒失分，送出3次三振，但羅德最後仍以0：4遭火腿隊完封。

羅德先發佐佐木千隼在第4局遇到亂流，火腿大田泰示敲安、近藤健介選到保送後，中田翔敲飛球出局，渡邊諒擊出帶有1分打點的二壘安，並攻占二、三壘，石井一成敲高飛犧牲打，宇佐見真吾擊出1分打點安打，橫尾俊建再敲安，清宮幸太郎揮出睽違33打席的安打，帶有1分打點。火腿單局攻下4分。

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羅德在第5局換陳冠宇後援，他先解決大田泰示，再三振近藤健介，接著讓中田翔敲滾地球出局，單局三上三下。6局下渡邉諒敲安，石井一成要執行短打戰術時，點成小飛球，羅德捕手田村龍弘先讓球落地，再傳往一壘，由於火腿一壘跑者渡邉諒沒有跑壘，讓羅德製造「另類」雙殺。

陳冠宇續投第7局，2出局後連被西川遙輝、大田泰示敲安，他及時三振近藤健介，化解失分危機。總計陳冠宇後援3局用32顆球，被敲3安，沒有失分，賽後防禦率降至2.11。

羅德先發佐佐木千隼投4局失4分，吞本季首敗；火腿先發浦野博司投6局送出7次三振，僅被敲2安無失分，獲得本季第3勝。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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