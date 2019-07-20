高球》老虎伍茲英國公開賽遭淘汰 直言：現在只想回家

老虎伍茲無緣晉級英國公開賽（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎伍茲（Tiger Woods）雖然在今年四月奪下美國名人賽冠軍，不過其他的賽事表現不盡理想，在PGA錦標賽和近日於北艾爾蘭舉行的英國公開賽中，伍茲都無緣晉級，而他在比賽結束後表示：「我現在只想回家好好休息。」

自從四月的美國名人賽之後，伍茲的行程便十分奔波忙碌，除了參加PGA錦標賽和英國公開賽，伍茲也到泰國家庭度假，加上背部的手術出現比過去兩年更糟的狀況，他表示：「我試圖為這次的英國公開賽做好準備，不過這些時間來相當多的飛行、移動到不同的地方和旅館，我現在只想回家好好休息。」

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伍茲現在已經43歲，在短時間內參加數場比賽是不太可能的，他現在即將回到佛羅里達休息，為八月開打的聯邦快遞杯季后賽做準備，接下來伍茲卻定會參加的賽事還有十月在日本的PGA錦標賽、12月的Hero World Challenge以及the Presidents Cup。

伍茲在受採訪的時候也表示：「穩定性是關鍵，這是年長球員最難克服的事情，你不會像20幾歲時穩定，我確實也會有狀況非常好的時候，便有機會可以取勝，不過情況不同了，現在的身體已經不一樣了。」

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