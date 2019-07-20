印尼賽》印度一姊辛度打趴陳雨菲 明瞄準今年首冠

印度一姐辛度闖進印尼賽冠軍戰。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列的印尼賽，印度一姊辛度（PV Sindhu）今天以21：19、21：10，直落二擊敗中國好手陳雨菲，闖進決賽。這也是辛度今年首次打進冠軍戰，明天將爭奪今年首座冠軍。

辛度首局在14：18落後時，連得5分後反倒領先1分，陳雨菲立即追1分戰到19平，辛度這時連下兩城，以21：19收下首局；第二局辛度在2：5的情況下，連拿7分反超對手，陳雨菲一度追到僅2分差，但辛度從10：8的比分，連拿8分，最後就以21：10贏球，直落二淘汰陳雨菲。

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辛度今年賽季表現不穩，還未獲得任何一座巡迴賽冠軍，前一次奪冠是在去年12月的年終賽，這是她今年首次打進巡迴賽冠軍戰。

明天的印尼賽女單冠軍戰，辛度將對上日本好手山口茜，兩人生涯交手14次，辛度以10勝4敗佔上風，近期更是對戰4連勝。

《BWF》官網報導，辛度表示，高低潮總是存在，「我要從錯誤中吸取教訓，並變得更加堅強。」她說，「這是今年第一個決賽，所以我希望能贏，不想錯過拿冠軍的機會。」

陳雨菲賽後表示，首局前面一直保持領先，但對自己消耗比較大，後面速度不如對手。她認為辛度是名很有攻擊力的選手，能攻、現在也能拉。

印度一姐辛度。（美聯社）

中國好手陳雨菲。（美聯社）

中國好手陳雨菲。（歐新社）

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