NBA》哈登為備戰新賽季 婉拒出征世界盃籃球賽

哈登以備戰賽季為由，婉拒出征世界盃籃球賽。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕第十八屆世界盃籃球賽將於8月31日於中國開打，衛冕冠軍美國隊，近日卻陸續傳出主力退隊消息，繼A.戴維斯（Anthony Davis）宣布退出之後，哈登（James Harden）也在20日跟進，使美國隊在尋求三連霸、隊史第五冠的同時，星光黯淡不少。

A.戴維斯已辭退下月在拉斯維加司舉辦5天訓練營，確定缺席本屆賽事，全心備戰下賽季；而《休士頓紀事報》記者Jonathan Feigen指出，哈登也以同樣理由婉拒參賽，同樣為新賽季做準備，尤其跟新隊友魏斯布魯克（Russell Westbrook）磨合，更是今夏首要課題。

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兩名球星退隊是否對連霸造成影響不得而知，但依現有陣容征戰仍備受期待，後衛將由里拉德（Damian Lillard）、羅利（Kyle Lowry）及沃克（Kemba Walker）領軍，禁區則有洛夫（Kevin Love）及卓蒙德（Andre Drummond）坐鎮，整體戰力依舊堅強。

美國隊預計下月展開集訓，而最終12人名單則在下月17日公布，美國隊首戰則在9月1日交手捷克國家隊。

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