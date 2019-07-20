印尼賽》3局大戰拍落泰國小將 周天成勇闖冠軍戰

周天成。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一哥周天成今在1000系列印尼羽球公開賽男單準決賽，以2：1擊敗華裔泰籍小將王高倫，搶下冠軍戰門票，將問鼎生涯首座印尼公開賽冠軍。

周天成本週在印尼公開賽擊敗「超級丹」林丹，寫下對戰2連勝，昨又擊敗宿敵、世界排名第7的克里斯提，一舉闖進4強，也寫下生涯在印尼公開賽的最佳成績，狀況絕佳。

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今將和世界排名18的華裔泰籍小將王高倫爭奪決賽資格，過去周天成和他交手，取得3戰全勝的絕對優勢。

在印尼球迷的助威之下，周天成開賽先搶下2分，不過王高倫隨即還以顏色，一記幸運的翻網球一度超前，陷入拉鋸戰，且雙方多拍來回，為了救球屢次撲倒在地，令現場球迷陷入瘋狂，首局由小天以21：19拿下。

周天成。（美聯社）

第2局戰況激烈，雙方5度戰成平手，最終由王高倫率先搶下局點，並以21：18拿下第2局。決勝局，趁著王高倫體力下滑，出現失誤，周天成拉快速度積極進攻，一舉取得5分超前，也沒讓王高倫有反撲機會，最終小天以21：16，收下冠軍戰門票。

決賽周天成將和香港黃永棋、丹麥安童森（Anders Antonsen）的勝方爭冠，且這兩人都是世界排名10名以外的選手，小天可望問鼎生涯首座印尼公開賽冠軍。

周天成。（歐新社）

華裔泰籍小將王高倫。（美聯社）

華裔泰籍小將王高倫。（美聯社）

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