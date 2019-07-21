周天成挑戰印尼公開賽冠軍 今日賽事預告與轉播

台灣好手周天成。（資料照，美聯社）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

2019印尼公開賽今進入決賽，台灣好手周天成將在冠軍戰碰上世界排名第11的安童森（Anders Antonsen），去年拿下3座冠軍的周天成，本季首度晉級決賽，同時將力拚生涯首座印尼公開賽冠軍，球迷們一起打開電視幫周天成加油！

瓊斯盃最後一天賽事將上演壓軸的「台韓大戰」，儘管台灣藍昨23分慘敗菲律賓，無緣拿下冠軍，但今天對上南韓仍是眾所矚目的比賽。球迷們記得準時收看轉播囉！

請繼續往下閱讀...

大聯盟方面，早上7點由運動家挑戰雙城，運動家推出B.安德森（Brett Anderson）先發，對上雙城的貝里歐斯（Jose Berrios），連3場繳出優質先發的B.安德森能否率隊收下2連勝？另外，早上9點還有天使出戰水手的比賽，球迷們不要錯過了。

中職今兩地開打，洲際球場由中信迎戰統一獅，中信先發投手萊福力要力拚幫助球隊拿下近期的3連勝。另一地桃猿將在主場碰上悍將，猿隊推出「姐姐」王溢正先發，悍將則派出游霆崴主投，本季表現亮眼的兩位土投正面對決，精彩可期。

2019 WBF印尼公開賽

15:00 決賽 愛爾達體育3台

瓊斯盃

13:00 印尼@伊朗



15:00 日本@加拿大



17:00 菲律賓@台灣白



19:00 台灣藍@韓國

轉播:緯來體育

MLB

07:00 運動家@雙城 民視

09:00 天使@水手 FOX體育2台

中職

17:05 統一獅@中信兄弟 緯來育樂台、愛爾達體育2台

17:05 富邦悍將@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

日職

13:00 日本火腿@羅德 FOX體育2台、FOX體育3台

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法