周天成挑戰印尼公開賽冠軍 今日賽事預告與轉播

台灣好手周天成。（資料照，美聯社）
自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！
2019印尼公開賽今進入決賽，台灣好手周天成將在冠軍戰碰上世界排名第11的安童森（Anders Antonsen），去年拿下3座冠軍的周天成，本季首度晉級決賽，同時將力拚生涯首座印尼公開賽冠軍，球迷們一起打開電視幫周天成加油！
瓊斯盃最後一天賽事將上演壓軸的「台韓大戰」，儘管台灣藍昨23分慘敗菲律賓，無緣拿下冠軍，但今天對上南韓仍是眾所矚目的比賽。球迷們記得準時收看轉播囉！
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大聯盟方面，早上7點由運動家挑戰雙城，運動家推出B.安德森（Brett Anderson）先發，對上雙城的貝里歐斯（Jose Berrios），連3場繳出優質先發的B.安德森能否率隊收下2連勝？另外，早上9點還有天使出戰水手的比賽，球迷們不要錯過了。
中職今兩地開打，洲際球場由中信迎戰統一獅，中信先發投手萊福力要力拚幫助球隊拿下近期的3連勝。另一地桃猿將在主場碰上悍將，猿隊推出「姐姐」王溢正先發，悍將則派出游霆崴主投，本季表現亮眼的兩位土投正面對決，精彩可期。
2019 WBF印尼公開賽
15:00 決賽 愛爾達體育3台
瓊斯盃
13:00 印尼@伊朗
15:00 日本@加拿大
17:00 菲律賓@台灣白
19:00 台灣藍@韓國
轉播:緯來體育
MLB
07:00 運動家@雙城 民視
09:00 天使@水手 FOX體育2台
中職
17:05 統一獅@中信兄弟 緯來育樂台、愛爾達體育2台
17:05 富邦悍將@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1
日職
13:00 日本火腿@羅德 FOX體育2台、FOX體育3台