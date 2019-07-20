中職》林立猛打賞 Lamigo桃猿擊敗富邦悍將

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊今晚主場迎戰富邦悍將，打出和上週作客新莊時不同氣勢，單場15支安打搶分，其中林立打擊手感持續火燙，連同3局下陽春砲，前3打席就完成猛打賞，洋投李茲則繳出優質先發，幫助球隊8:3獲勝。

李茲前兩局都遇到失分危機，但都以雙殺化解，猿隊打線則在3局下林立擊出陽春砲之後越打越好，4、5兩局各搶下2分，8局下再攻下3分保險分。林立今晚猛打賞，賽後打擊率高達4成15，穩居打擊榜龍頭。

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Lamigo桃猿林立開轟。（記者陳志曲攝）

猿隊總教練洪一中說，李茲的控球在3局後才進入狀況，至於打線面對富邦悍將陳仕朋，彼此間對戰多，多少已熟悉，端看當天能否及時找出配球克敵之道。至於林立的高檔表現，洪總說：「林立的近況好，擊球效率很高。」

林立說：「長打並非自己要求的目標，主要還是把球打得紮實，上去打擊時盡可能想辦法掌握、設定，這點做得比去年沉穩。」

Lamigo桃猿林立開轟。（記者陳志曲攝）

桃猿先發投手李茲。（記者陳志曲攝）

桃猿先發投手李茲。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿拿下勝利。（記者陳志曲攝）

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