瓊斯盃》菲律賓傭兵太強 台灣藍慘敗23分確定無緣冠軍

台灣藍隊慘敗。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕台灣藍隊今日在2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，吸引爆滿球迷進場於新莊體育館入場觀戰，即使「新台灣隊長」陳盈駿奮力繳出19分，藍隊卻難擋外籍傭兵助拳的菲律賓Mighty Sports，最終以74：97慘敗，確定無緣冠軍，菲律賓Mighty Sports則是自2016年後再度於瓊斯盃稱王。

藍隊首戰不敵日本隊後，接連擊敗伊朗、英屬哥倫比亞大學、台灣白、印尼及約旦，這波5連勝也保有奪冠希望。不過，菲律賓Mighty Sports坐擁多名外籍傭兵，實力自然堅強，且包括2016年首度來台參戰8戰全勝封王，加上今日至今在瓊斯盃狂掃15連勝。

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藍隊開賽打得有聲有色，卻在8：7領先後逐漸被Mighty Sports壓著打，上半場就落後超過20分，即使藍隊試圖反撲，但半場結束仍有18分落後。

藍隊在第三節持續努力反撲，卻又在後段失守，頻頻被具NBA資歷的柏克曼強攻，落後多達23分，末節只能在後苦苦追趕卻不見效果，還落後越來越多，只能看著Mighty Sports確定提前以7連勝，鎖定本屆冠軍。

菲律賓打敗台灣隊。（記者林正堃攝）

陳盈駿攻下19分，外帶6籃板及5助攻，但旅外幫另外3人胡瓏貿、劉錚、周儀翔嚴重熄火，胡瓏貿7分、劉錚4分、周儀翔7分。至於測試歸化的洋將佛勞維斯雖有兩度爆扣，卻也有不少籃下放槍，僅繳出8分、7籃板，明日對南韓之戰恐是他的最終戰。

柏克曼在第三節54.07秒雖因傷下場休息，但他全場照樣大殺四方，14次出手命中9球，攻下21分，曾經來台打過SBL的「飛魚」菲爾普斯攻下次高的17分，亞當斯挹注13分。

陳盈駿跳投得分。（記者林正堃攝）

劉錚上籃時球被拍掉。（記者林正堃攝）

陳盈駿後仰跳投。（記者林正堃攝）

周柏臣奮力護球。（記者林正堃攝）

郭少傑失誤掉球。（記者林正堃攝）

劉錚上籃被犯規。（記者林正堃攝）

約翰灌籃得分。（記者林正堃攝）

胡瓏貿上籃得分。（記者林正堃攝）

李啟瑋上籃得分。（記者林正堃攝）

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