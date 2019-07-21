桌球》輸不起？遭台灣17歲新星碾壓 中國球王賽後一句話挨批

馬龍輸給台灣新星後，直言「這本來就是商業比賽，輸了就輸了」。（取自微博）

〔體育中心／綜合報導〕2019年T2鑽石聯賽馬來西亞站，中國一代世界球王馬龍昨遭到台灣17歲新星林昀儒逆轉吞敗，無緣四強，賽後馬龍被問到今天哪裡打得不好，他竟罕見「失態」，嘲諷道：「本來就是商業比賽，輸了就輸了」，讓現場一片尷尬，翻譯也不敢把這句話翻出來，球迷則砲轟他有失風度。

馬龍先前曾因膝傷休養9個月，今年3月再度復出，不過接連出戰包括卡達、亞洲盃、世桌賽、中國、日本、韓國、澳洲公開賽等賽事，對30歲的他來說體能消耗不在話下。

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昨日他與台灣林昀儒過招，前4局以11：8、2：11、11：4、8：11不分軒輊。T2鑽石聯賽的賽制特別，採7局4勝制，但若在正規賽24分鐘內沒人先贏得4局，之後所有局數都採搶5分制，林昀儒也把握住機會，在加時賽以5：3、5：4連下兩城，驚險搶下4強門票。

沒想到賽後受訪，馬龍被英文主持人問到「今天哪裡打得不好」，他竟回：「本來就是商業比賽，輸了就輸了」，中文翻譯苦笑幫他翻譯，「It's a match」。

有中媒替馬龍抱屈，認為要不是國際桌總在今年修改積分規則，將T2鑽石聯賽也納入積分，這場比賽對馬龍來說意義不大，只是為了賺奧運積分才來。

但馬龍的發言仍遭中國網友砲轟：「輸了就輸了，為什麼強調是商業比賽？？沒打前不想贏嗎？承認對手發揮好很難嗎」、「一邊說這比賽捆綁了積分，不參加不行，一邊說這就是個商業比賽，輸了就輸了。這明顯矛盾啊！」、「還有啥比賽不是商業比賽？而且別管啥比賽，都是需要觀眾的，這麼說觀眾有點尷尬」、「不想來就乾脆別來」。

林昀儒逆轉中國名將馬龍，勇闖男單四強。（取自國際桌總官網）

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