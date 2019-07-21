MLB》看都不看就能tag！小熊「魔術師」秀超狂美技（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今在主場繼續迎戰教士隊，靠著當家游擊手巴耶茲（Javier Baez）在4局下半的逆轉三分砲奠定勝基、擊退對手，不過巴耶茲此役還有一大亮點，9局上他就是在9局上，眼睛直視前方照樣能觸殺發動盜壘的跑者，整個過程動作行雲流水、一氣呵成的動作完全不愧「魔術師」美名。

巴耶茲9局上秀美技觸殺邁爾斯。（美聯社）

9局上，小熊隊正以一分領先，金布瑞（Craig Kimbrel）一上場就保送了邁爾斯（Wil Myers）、一出局2號1壞後，邁爾斯發動盜壘，捕手卡拉提尼（Victor Caratini）迅即把球傳出、雖然稍微傳歪，但巴耶茲仍迅速移動到位，接到球以後頭也沒回、左手一伸順勢觸殺以頭部撲向二壘的邁爾斯，看到二壘審宣判出局後，一向狂放的巴耶茲也振臂怒吼，教士隊隨即申請重播挑戰，不過最後仍維持原判。

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這次美技也讓小熊隊避免讓追平分上到二壘，金布瑞最後順利守下勝利，連續三天拿下救援成功。先發投手昆塔納（Jose Quintana）雖主投5局就失掉5分，且被塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）與倫弗洛（Hunter Renfroe）一共敲出三支全壘打，靠著隊友打擊幫忙，最後仍順利收下本季第8勝。

教士先發盧切斯（Joey Lucchesi）則是4.1局有6分自責分，苦吞本季第5敗。

巴耶茲今天擊出本季第24轟。（美聯社）

馬查多生涯200轟出爐。（今日美國）

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