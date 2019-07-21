羽球》戴資穎笑了！4強賽出現罕見一幕 球迷：「它」也變戴粉？

鷹眼出包，戴資穎笑了。（取自影片）
〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列印尼公開賽昨進行女單四強賽，第二局比賽出現罕見一幕，戴資穎一次回擊球出界，但線審並沒喊OUT，對手山口茜提出挑戰，想不到鷹眼畫面明明顯示出界，下方字幕又打上「界內」，連主播也搞糊塗了，小戴見狀也笑開懷。
主審趕緊訂正，這一分屬於山口茜無誤，台灣球迷笑說，看來小戴在印尼不只人氣高，連鷹眼也變成戴粉，海外球迷在推特上說，更特別的是兩位選手都笑了，尤其山口茜在場上真的很少出現笑容。
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山口茜苦笑。（取自影片）
小戴最後以9：21、15：21直落二不敵山口茜，無緣衛冕冠軍金盃。
【#BIRD_JAPAN 】— 世界バドミントン猫 （@BadmintonCat） 2019年7月20日
[ #インドネシアオープン2019 ]
<ジャカルタ 時差－2時間>
［女子シングルス 珍場面］
チャレンジ制度で思わぬ誤審？！
くるくると戸惑い笑いの #山口茜 選手と苦笑いのタイツーイン選手
主審が訂正して試合再開しました
※動画はhttps://t.co/XrRdJ207ocより#バドミントン pic.twitter.com/rrBX09h0jS