NBA》美國夢幻隊再少兩員大將 陣容深度恐成一大難題

麥考倫。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年參與籃球世界盃的美國夢幻隊將再少兩員大將，拓荒者麥考倫（CJ McCollum）和火箭E.戈登（Eric Gordon）將雙雙退出本次的美國代表隊。

E.戈登。（資料照，美聯社）

這已經是兩周內的第四位球員退出，前一周湖人的A.戴維斯（Anthony Davis）率先宣布退出，接著在本周稍早火箭的哈登（James Harden）也表示希望專注於新球季，決定不打今年的世界盃。

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雖然又少了麥考倫和E.戈登，會讓美國隊少了一些穩定的外線火力，同時在後衛的陣容深度上也會有一定的影響，但美國隊仍有許多有實績的球員在隊上，包括里拉德（Damian Lillard）、洛夫（Kevin Love）、畢爾（Bradley Beal）等人，而近幾年表現不錯的新星塔圖姆（Jayson Tatum）、米契爾（Donovan Mitchell）和庫茲馬（Kyle Kuzma）也有機會入選這次的夢幻隊。

這次的籃球世界盃攸關明年東京奧運的籃球項目的入選資格，若這次美國沒有獲得本屆的世界盃冠軍，他們就必須在接下來的美洲盃拿下前兩名，才有資格進入奧運籃球項目的最終參賽名單。

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