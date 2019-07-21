MLB》不開轟照樣贏！洋基單場14安擊垮洛磯喜收5連勝

〔體育中心／綜合報導〕以全壘打出名的洋基隊證明不用靠開轟也能徹底擊垮對手，他們今日在主場迎戰洛磯隊，全場擊出14支安打，終場以11：5大勝洛磯，拿下近期的5連勝。上次洋基不靠全壘打但單場攻下超過10分的比賽為去年4月28日面對天使的比賽。

開賽前以總計162轟位居聯盟第五名的洋基隊，今年迄今為止只有14場比賽未有全壘打出現，且戰績是5勝9負，不過此役一開賽他們就靠著拉梅修（DJ LeMahieu）與賈吉（Aaron Judge）的連續安打先馳得點，就此一路維持領先態勢。

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二局下一開始葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、托瑞斯（Gleyber Torres）、羅邁（Austin Romine ）就以連續安打再攻兩分，接著再靠著保送與希克斯（Aaron Hicks ）、英卡納西恩（Edwin Encarnacion的）的安打再下一城，形成五分大局。四局下，二游連線再度敲安，洋基也持續擴大領先。拉梅修與托瑞斯今日都有猛打賞的演出。

洋基今天派出日籍投手田中將大先發，他在前五局徹底封鎖洛磯打線，但6局上開始出現狀況，一口氣狂失5分，包括挨了艾倫納多（Nolan Arenado）的三分砲，不過靠著隊友打擊幫忙，仍順利收下本季第7勝。

洛磯先發投手山薩泰拉（Antonio Senzatela）僅投1.1局就被擊出7支安打、失掉6分，防禦率升至6.29，苦吞本季第7敗。

拉梅修持續維持絕佳狀況，此役4支3，繼續穩坐美聯全壘打王。（美聯社）

小將托瑞斯今日也有猛打賞演出。（美聯社）

艾倫納多敲出本季第22轟，不過無緣幫助球隊贏球。（法新社）

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