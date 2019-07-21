田徑》去年讓楊俊瀚奪銀淚崩 他今100M飆9秒98日本第二（影音）

小池祐貴成為日本100公尺史上第三位跑進10秒內的選手。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國際田徑總會鑽石聯賽倫敦站，日本24歲短跑名將小池祐貴在昨天的男子100公尺決賽跑出9秒98，奪下第四名，創個人最佳紀錄，也是日本史上第3人跑進10秒內。

小池祐貴在去年雅加達亞運男子200公尺決賽，以0.002秒勝過「台灣最速男」楊俊瀚奪下金牌，昨天則在100公尺再創個人高峰，在倫敦以順風每秒0.5公尺的情況下跑出9秒98，超越過去個人最佳的10秒04達0.06秒。而楊俊瀚此次則因在拿坡里世大運出現鼠蹊部不適狀況，缺席鑽石聯賽倫敦站。

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日本男子100公尺紀錄由20歲混血小將薩尼布朗（Sani Brown）今年6月跑出9秒97刷新，以0.01秒差打破桐生祥秀的紀錄，小池祐貴這次跑出9秒98，與桐生祥秀並列日本史上第二。

ダイヤモンドinロンドン

M.100m決勝（+0.5）

A.シンビネ 9.93

Z.ヒューズ 9.95

Y.ブレーク 9.97

小池祐貴 9.98 ←NEW！！！！

A.ドグラス 9.99

A.ジェミリ10.04

桐生祥秀10.14#LondonDL

小池祐貴日本歴代2位タイ記録

史上3人目の9秒台

pic.twitter.com/XQLyqpno2P — JUST （@SigmaJu） 2019年7月20日

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