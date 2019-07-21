NBA》威少、喬治二選一？可愛：我只想搭喬治

雷納德（左）與魏斯布魯克（右）曾有機會同隊。（照片取自NBA官方網站）

〔體育中心／綜合報導〕即使雷納德（Kawhi Leonard）已經與快艇簽約將近兩個禮拜，但身為暴龍隊奪冠功臣，上季才帶領球隊奪下隊史首冠，並獲得生涯第二座FMVP，聲勢正旺的「可愛」轉隊消息一出便震撼各界，也讓大家都很好奇這項交易背後的種種因素。

近日，據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，「威少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）曾經是快艇隊設定為搭檔雷納德的人選之一。「雷納德當時告訴快艇如果球隊能得到第二個球星的話他就會加入。一開始球團把目標鎖定在魏斯布魯克和P.喬治（Paul George）身上，但後來雷納德表明兩人中P.喬治才是他想合作的人，所以當快艇得知這個訊息後，就竭盡全力的去滿足他的需求。」記者查拉尼亞說道。

請繼續往下閱讀...

P.喬治不長時間霸佔球權，能攻又能守，上季在雷霆有平均28分8.2籃板4.1助攻的優異成績，防守上也有很高的效率，對於雷納德來說會是更好的合作夥伴，況且相較於魏斯布魯克剩下4年1.7億美元的大約，3年1.06億的P.喬治也是快艇隊更好的選擇。

雷霆雙槍P.喬治（左）與魏斯布魯克（右）。（資料照，法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法