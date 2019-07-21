NBA》K湯爸對勇士新陣容有信心 看好柯瑞下季投進500顆三分

K湯爸認為柯瑞可能在新賽季締造新紀錄。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊的球員名單已經底定，雖然少了杜蘭特，還有因傷暫時都不會上場的K.湯普森，勇士隊的結構受到很大的影響，不過K.湯普森的父親M.湯普森（Mychal Thompson）則認為，這樣的情況將讓柯瑞在下季有個人最好的表現，預測他單季可以投進500顆三分球。

柯瑞在下一個賽季中必須要適應全新的球隊──沒有杜蘭特和浪花兄弟拍檔K.湯普森，但也因為少了大將們的搭配，M.湯普森認為柯瑞很有機會在2019-20的賽季中創造新紀錄，他在節目上表示：「現在的勇士隊並不會像去年那樣好，但我預測柯瑞接下來可以創造500顆三分球的紀錄，因為他不需要在後場和K.湯普森一起分球，所以他將會重返兩年前獲得MVP的盛況。」

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K.湯普森預計在明年全明星賽後回歸。（資料照，美聯社）

柯瑞在2015-16的賽季中以單季402個三分球締造了聯盟歷史，毫無懸念的拿下MVP，而K.湯普森在那個賽季也投出276個三分球，帶領勇士隊寫下73勝的成績。

假設K.湯普森在全明星賽之後回歸，這段期間柯瑞就有足夠的機會去創造自己的機會，雖然羅素（D'Angelo Russell）在上個賽季的三分球記錄只少了K.湯普森七球，然而在賽季的一開始他大概會是柯瑞之後的第二選擇。

羅素上個賽季的三分球成績也相當亮眼。（資料照，USA TODAY Sports）

柯瑞在下個賽季毫無疑問地要因為K.湯普森的缺席承擔更多，但M.湯普森認為兒子回歸後，勇士可以達到西部競爭者的相同水準。

M.湯普森也提到：「D.格林（Draymond Green）跟勇士的合約即將在一年後到期，所以他會有很大的動力，我想柯瑞、D.格林、羅素還有其他勇士的重點球員的新組合可以有理想的表現，直到K.湯普森完全回歸後便準備好大展身手。」

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