港口盃》朱益生一局爆打線又遭壓制 台灣隊衛冕夢碎

台灣隊無緣衛冕，總教練李盈南賽後勉勵球員。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年荷蘭港口盃21日凌晨由落入敗部復活的台灣隊力拚與日本隊爭取冠軍賽的最後一張門票，台灣隊推出朱益生先發，可惜他僅投0.1就狂失4分，同時打線又受到日本隊壓制，終場以1：8飲恨，無緣衛冕，屈居季軍。

朱益生僅投0.1局就失4分退場後，也迫使台灣隊必須提早啟用後援投手。接續上場蘇俊璋力投3.2局失3分後，蘇俊璋力撐3.2局失3分後，王宗豪接著登板2.1局失1分，唯一無失分的投手為黃健隆，此役他還飆出3次三振。

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同時台灣隊打線則受到日本隊四名投手壓制，一直到9局上才有攻勢出現，黃柏豪一上場安打、接著高育瑋獲得保送、王薪權再補一安，此時台灣隊擁有無人出局滿壘的大好機會，不過最後只靠著楊振裕選到保送擠回1分，終場台灣隊就以1比8不敵日本，以季軍作收。

台灣隊總教練李盈南賽後表示：「沒辦法衛冕是比較可惜的地方，這次比賽幾位年輕選手的球質、球速都很好，只是抗壓性與穩定性欠佳，沒辦法控制整場比賽節奏，打線部分則是得點圈打擊率過低，這都是未來要再去加強訓練的部分。」

台灣隊到荷蘭進行港口盃前就已經在台灣進行NCAA美國明星隊交流賽，球員也顯得十分疲憊。返國後他們預計將先回母隊，8月底會重新遴選名單，備戰攸關奧運資格的亞錦賽。

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