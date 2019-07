〔體育中心/綜合報導〕光芒今日在延長賽11局以1:2輸給白襪,其中第8局後援投手德瑞克(Oliver Drake)投出超詭異一球,明明是右投但投球軌跡卻像極左投的滑球,最後對白襪打者賈西亞(Leury Garcia)飆出三振,引起球迷熱議。

This pitch might have broken physics. pic.twitter.com/9M62Y5gzRt