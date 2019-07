阿隆索成為大都會新秀史上單季最多打點的紀錄保持人。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大都會大物新人阿隆索(Pete Alonso)再次為自己的新秀賽季設下新紀錄,在今天六局上半上場代打時,成功敲出代打三分砲,拿下這三分打點後,他成為大都會新秀史上單季最多打點的紀錄保持人。

The new #Mets rookie RBI record belongs to @Pete_Alonso20. pic.twitter.com/urxpdRjItb