MLB》紐約球迷難搞出了名 傳奇終結者當年照樣被噓慘

李維拉在2003年曾陷入短暫低潮。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕名人堂明將舉行一年一度的進駐典禮，傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）為首度獲得全票通過入選的球員，然而他的生涯卻非一路一帆風順，洋基教頭布恩（Aaron Boone）今日在賽後記者會回憶這位前戰友生涯其中一段低潮時，就特別提到當時對於李維拉上場時洋基球場竟會噓聲四起感到驚訝。

布恩於2003年季中7月交易大限前被從紅人交易至洋基，當時李維拉正處於生涯表現最低潮的時期，8月1日到8月16日那段期間共搞砸了4場比賽，還吞下2敗，打者對戰打擊率高達0.326，一時之間媒體與球迷之間開始出現「李維拉怎麼了？」的質疑聲浪，當李維拉上場時，紐約球迷也會不顧情面給予噓聲。

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然而李維拉並沒有讓這樣的低潮維持太久，接下來的16場比賽他成功守下15場，且防禦率只有0.50，那年他還在面對紅襪的美聯冠軍戰第7戰力投三局無失分，最後也才會有布恩那支名留青史的再見全壘打。

「當表現不佳時，他卻絲毫不會受到影響，」布恩對於李維拉的沉穩讚道，「這項終結者該有的能力，讓他反轉了一切。」

布恩曾於2003年與李維拉短暫同隊。（資料照，法新社）

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