桌球》直落四橫掃香港一哥 林昀儒今晚T2鑽石聯賽爭冠

林昀儒直落四擊敗黃鎮廷晉級決賽。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲台灣小將林昀儒今天在2019年在T2鑽石聯賽馬來西亞站男單四強戰，再以直落四擊潰香港直拍橫打好手黃鎮廷，今晚7點45分將與中國兩大名將許昕和樊振東的勝方爭奪冠軍。

世界排名18的黃鎮廷這次T2鑽石聯賽表現不俗，首輪先以4:2扳倒世界排名第4的日本「怪物少年」張本智和，再以4:1解決近況奇佳的德國好手法蘭吉斯卡。

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林昀儒也不遑多讓，首輪以直落四擊潰日本前任一哥水谷隼，八強戰再以4:2逆轉里約奧運金牌馬龍，再度震撼國際桌壇。

黃鎮廷直落四遭林昀儒橫掃。（取自國際桌總官網）

林昀儒和黃鎮廷今年兩度交手，小林在卡達公開賽以4:1取勝，黃鎮廷則在中國公開賽以4:2扳回一城。

首局，林昀儒在5:9落後時，利用拿手的反手擰拉和發球變化連拿6分，以11:9先馳得點。

次局，林昀儒一開賽就發動猛攻，5:0強勢開局，黃鎮廷雖一度追成5:4，但小林隨後再回敬一波6:2強攻，11:6再下一城。

完全掌握局面的林昀儒，隨後兩局也都是一路領先，再以11:8、11:7連拿兩局，完成直落四橫掃。

另一場準決賽將由現任世界球王許昕和世界排名第三的樊振東上演「中國內戰」。

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