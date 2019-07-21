登山》取消攻頂K2「讓大家失望」 呂忠翰、張元植讓台灣看到新高度

呂忠翰。（資料照，張元植提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣登山家「阿果」呂忠翰、「八千張」張元植挑戰海拔8611公尺的「野蠻之峰」K2，經過跌宕起伏的重重關卡，攻頂計畫依舊敵不過大自然的峰迴路轉，今天阿果宣布此行提前結束，雖沒能完成最後一哩路，但這已經是台灣距離K2山頂最近的一次。

阿果和張元植5月攜手登頂海拔8485公尺的世界第五高峰馬卡魯峰，以此做為挑戰K2的暖身之旅，但面對登山家公認最難攀登的8千公尺巨峰，想複製成功模式確實不易，兩人上月14日啟程至巴基斯坦，光是前進基地營就得歷經漫長的徒步之旅，加上跋涉冰河的挑戰，耗費9天才到達。

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未料6月28日抵達，卻因當地祈福儀式，兩人一直到7月4日才開始進行高度及地形適應，從原本設定12日攻頂計畫也被迫延後，之後重新調整狀態、伺機而動。

相隔5天再次發起挑戰，阿果透露，雖然當時兩人狀態絕佳、氣候也十分穩定，卻因架繩隊誤判，加上雪崩因素，只能選擇在8200公尺處折返，回到基地營。

考量到路繩的堪用程度，加上雪崩危險因子，阿果與去年曾登頂的雪巴討論，採納多方資訊重新評估，再次挑戰不是沒有機會，但是風險極高，可能只是一次「賭命之旅」。

「我必須客觀及以團隊著想，最終我決定結束這樣的攀登，選擇安全的考量，不再跟進另外一波衝頂的機會。」阿果最後表示，「很抱歉讓大家的期待落空或失望，我會努力再讓自己更強壯一些，今年已經有九成把握完成傳統路線了，而這樣的陡坡跟暴露感對我來說很興奮，我得心應手，我知道我有在進步，期待未來能更加油！謝謝大家！」

呂忠翰和張元植決心挑戰K2，文化評論人詹偉雄更發起登山群眾募資計畫「K2 Project」，讓兩人得到更妥當與安全的後勤支援，提高遠征計畫的安全度與成功率，也獲得獲得廣大迴響，雖此行未能成功攻頂，但已讓台灣的登山界足跡到達另一個從未開拓的高峰，網友也紛紛在發文留言，「安全第一，過程已將我們推向了新的視野及高度」、「平安是最重要的！這仍然是一段珍貴的旅程」。

呂忠翰、張元植。（資料照，陳德政提供）

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