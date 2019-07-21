中職》洪一中讚李承燁 將來韓國隊是你的（影音）

〔記者吳清正／桃園報導〕韓國「國民打者」李承燁應邀為桃猿開球，並舉辦球迷見面會，活動開始之前特地拜會桃猿總教練洪一中，洪一中盛讚李承燁，並說：「將來韓國隊一定是你的！」

李承燁和洪一中曾在1999年亞錦賽對戰過，李承燁表示，對洪總很有印象，所以過來打聲招呼，洪一中也說，李承燁是他印象最深刻的韓國選手，不但球技好、人品好，長得又好看。

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韓國強打李承燁（左）拜會Lamigo桃猿總教練洪一中（右）。（記者陳志曲攝）

洪一中表示，現任桃猿投手教練曾翊誠曾在99年亞錦賽出戰韓國隊，當時他問過曾翊誠最好的球路是什麼，曾翊誠說是滑球，對李承燁時就配了滑球，沒想到就被轟出全壘打。

李承燁知道洪一中擔任世界12強棒球賽台灣隊總教練，他對洪一中說：「希望韓國和台灣都能從預賽出線，一起到日本參加複賽。」，洪一中除了表示一起加油，由於李承燁說將擔任12強賽球評，洪一中也問李承燁：「你不是教練團成員嗎？」李承燁表示，現任韓國國家隊技術委員，沒有擔任教練，洪一中馬上說：「將來韓國隊一定是你的！」棒承燁聞言直說沒有、沒有！

韓國強打李承燁（右）拜會Lamigo桃猿總教練洪一中（左）。（記者陳志曲攝）

韓國強打李承燁（中）拜會Lamigo桃猿總教練洪一中（左）。（記者陳志曲攝）

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