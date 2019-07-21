印尼賽》冠軍賽強碰周天成 丹麥教練：是很大的考驗...

丹麥教練認為周天成是可怕的對手。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列印尼羽球公開賽男單4強戰，台灣一哥周天成昨歷經3局拉鋸，擊敗泰籍小將王高倫，生涯首闖超級1000系列決賽，今將與世界排名第11的丹麥黑馬安童森（Anders Antonsen）爭冠，而丹麥隊總教練在受訪時坦言「決賽遇上周天成將是很大的考驗」。

周天成昨在超級1000系列印尼公開賽，和華裔泰籍小將王高倫廝殺3局、耗時77分鐘，最終小天以21：19、18：21、21：16勝出，搶下冠軍戰門票，首次打進超級1000系列的冠軍戰，成為我國男子選手第一人，今將問鼎本季首冠。

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而世界排名第11的安童森次輪就碰上名列大會第二種子的中國名將石宇奇，不過石宇奇首局就扭傷腳踝因傷退賽，安童森順利晉級，接著在8強在鏖戰三局後擊退大馬新星李梓嘉，昨在以以21：17、21：10擊敗香港黃永棋，殺進決賽。

同樣都締造生涯最佳的兩人，過去生涯交手4場比賽，由周天成取得4勝0敗的上風。而丹麥隊教練喬納森（Kenneth Jonassen）接受《愛羽客》訪時表示，雖然安童森在過去在對戰上佔下風，但他對子弟兵仍深具信心，不過他也坦言周天成是個可怕的對手。

「安童森非常強大，所以你絕對不能低估他，但同時周天成在比賽中總是異常冷靜，是一個非常可怕的球員，安童森在冠軍賽將碰上真正考驗。」喬納森說道。

丹麥黑馬安童森。（資料照，歐新社）

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