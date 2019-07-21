網球》台塑盃許育修不敵剋星柏衍 挑戰單打二連霸夢碎

許育修不敵剋星柏衍，單打二連霸夢碎（圖／海碩整合行銷提供）

〔體育中心／綜合報導〕「2019年台塑盃國際男子職業網球錦標賽」首站賽事今（21）日在臺北市網球中心上演精彩單打決賽，由去年拿下冠軍的地主好手許育修迎戰頭號種子柏衍，最終柏衍以兩個6：4拿下勝利，也讓許育修苦吞對戰三連敗，挑戰台塑盃單打二連霸夢碎。

今日大會頭號種子柏衍延續本週「一盤未失」的火熱狀態，首盤靠著強勢發球，個人發球局只掉四分，以6：4率先搶下首盤後也讓柏衍信心大增，第二盤一度取得4：1領先，不過此時許育修的手感隨著炎熱的天氣持續加溫，加上比賽中幾顆較為接近的球，也讓柏衍一度情緒受到影響，而場外觀眾熱情地為地主好手許育修加油，也讓育修強勢將比數戰成4：4平手。不過此時柏衍展現個人豐富的經驗，盤末歷經多次Deuce後頂住壓力關門成功，笑捧台塑盃首站男單冠軍！

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大會頭號種子柏衍以一盤未失的火熱狀態笑捧單打冠軍（圖／海碩整合行銷提供）

台塑之星許育修賽後難掩失落，對於第二盤末沒能把握破發機會感到有些扼腕，「連日征戰讓身體感到有些疲累，不過近況調整還不錯，明天又是新的開始，希望在第二週賽事能盡力去拼」。

今年已坐擁五座ITF單打冠軍的柏衍賽後表示「這是近期內第三度和許育修交手，雖然三次全都拿下勝利，但一場比一場艱難」，持續感受到育修的進步與成長，並且十分肯定育修的表現「很高興台灣有一位新生代好手，也相信育修未來前途無量」。談到將如何與團隊慶祝奪冠喜悅，柏衍笑說「前幾天已經吃過鼎泰豐了，今天希望可以去士林夜市逛逛」，並且大讚台灣的甜品可說是消暑最佳解藥，迫不急待品嚐在地的傳統豆花！

「2019年台塑盃國際職業網球錦標賽」明（22）日將展開精彩的第二站男子賽事，由「小胖」楊宗樺領軍，台塑之星許育修、駱建勛、何承叡將力拼將金盃留在冠軍台灣，歡迎喜愛網球的球迷朋友，一同踴躍到臺北市網球中心替選手加油打氣！

柏衍（左）／許育修（右）賽後惺惺相惜（圖／海碩整合行銷提供）

中華民國網球協會廖裕輝理事長代表廖海帆董事（中）頒發單打冠軍予柏衍（左）／亞軍許育修（右）（圖／海碩整合行銷提供）

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