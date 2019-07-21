中職》曾和李承燁有過交談 鄭兆行變粉絲

富邦悍將內野守備教練鄭兆行是李承燁的粉絲。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕富邦悍將教練鄭兆行曾和韓國「國民打者」李承燁在2003年亞錦賽有過一番交談，之後變成了李承燁的粉絲，鄭兆行也表示，42歲的李承燁還可以打，只是為了給年輕人機會才退下來。

2003年亞錦賽是04年奧運資格賽，台灣隊對韓國隊的前8局以2:4落後，第9局鄭兆行在一、二壘有人時上場打擊。鄭兆行表示，當時觸擊失敗被迫在2好球後正常揮擊，打成游擊方向滾地球，原本可能形成雙殺，結果二壘上的彭政閔自行發動盜壘，韓國隊防守球員移動後露出1個洞，剛好被他打穿，變成1分打點安打。

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鄭兆行表示，上到一壘後李承燁主動和他交談，表示韓國隊投手曹雄天是韓國救援王，能把他打成安打不容易，也希望韓國和台灣一起打進奧運。

2003年李承燁剛以單季56支全壘打超越王貞治的紀錄，鄭兆行表示，當時李承燁是非常有名的選手，但是一點架子也沒有，後來李承燁到日本打球又回韓國，他一直有關注李承燁的新聞。

2013年李承燁來台參加亞洲職棒大賽，鄭兆行說，當時37歲的李承燁還是很厲害，一直到17年季後退休，成績都還維持不錯的水準，一定還可以再打，但是就和彭政閔一樣，雖然引退是困難的決定，但為了給年輕人機會還是急流勇退。

韓國強打李承燁（右）。（記者陳志曲攝）

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