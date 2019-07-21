中職 Live》張志豪炸裂！ 陽春砲助中信再下一城

第三局

3局下，1出局後，潘威倫又挨轟，張志豪敲出右外野陽春砲，幫助兄弟再添一分，雖然潘威倫隨後稍微回穩連續解決陳子豪、蘇緯達，不過兄弟仍以5：0遙遙領先獅。

3局上，林祖傑一上來就敲出左外野落地安打，羅國龍右外野飛球遭接殺，不過蘇智傑敲出二壘滾地球卻形成雙殺打，另類三上三下，獅隊還是無功而返。

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第二局

2局下，潘威倫續投，不過一上來林智勝敲出左外野二壘安打，張志豪也選到四壞保送上壘，下棒陳子豪也獲四壞保送，形成滿壘，接下來上場的蘇緯達在兩好一壞時，敲出中外野滿貫砲（個人生涯首支滿貫全壘打），一口氣替兄弟灌進4分。

而潘威倫接下來還是沒脫離險境，黃鈞聲、王勝偉連續再敲出2支安打，吳東融犧牲觸擊成功，隊友各往前推進一個壘包，王威晨敲出左外野高飛球遭接殺，不過3壘上的跑者卻沒往本壘跑。

2局上，陳重廷吞K，唐肇廷敲出左外野安打，不過接下來兩名獅隊打者都沒能有所表現，郭阜林遭三振，林祐樂則是飛球遭接殺。

第一局

1局下，潘威倫開局就展現強大壓制力，連續用飛球解決吳東融、王威晨和詹子賢，漂亮送給對手三上三下。

1局上，兄弟先發萊福力很快就用三振和飛球抓下2個出局數，隨後潘武雄雖然靠著四壞保送上壘，不過陳鏞基卻揮棒落空吞K，讓獅隊無功而返。

統一先發打線

羅國龍 , CF

蘇智傑 , LF

潘武雄 , DH

陳鏞基 , 1B

陳重廷 , 2B

唐肇廷 , RF

郭阜林 , 3B

林祐樂 , C

林祖傑 , SS

先發投手：潘威倫

中信先發打線

吳東融 , 2B

王威晨 , 3B

詹子賢 , LF

林智勝 , 1B

張志豪 , CF

陳子豪 , RF

蘇緯達 , DH

黃鈞聲 , C

王勝偉 , SS

先發投手：萊福力

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