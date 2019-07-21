印尼賽》山口茜直落二封后 辛度今年一冠難求

山口茜今天在印尼女單決賽，直落二力退印度一姊。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕挾帶4強擊敗世界球后戴資穎的氣勢，日本名將山口茜今天在超級1000系列印尼公開賽女單決賽，以21：15、21：16直落二力退印度一姊辛度（Pusarla Sindhu），終止對戰4連敗，高捧今年第2冠。

兩人過去14交手，世界排名第4的山口茜雖以4勝10負落居下風，近期對世界排名第5的辛度更是吞下4連敗，上一次她贏球已經是去年的全英羽球公開錦標賽，當時激戰3局才辛苦勝出。

請繼續往下閱讀...

不過，山口茜今天有備而來，開賽用速度戰進逼，犀利攻勢率先取得3：0領先，辛度隨後重整旗鼓，拉出一波5：0高潮逆轉，但山口茜積極跑動，利用防守反擊不斷強攻，從最多落後4分，到第一局後段連拿8分反超，掌握比賽局面，最終以21：15先馳得點。

第二局延續氣勢，山口茜開局拉出一波4：1高潮，運用防守全面壓迫，伺機而動展開進攻，以11：8進入技術暫停，雖比賽後段一度因跑動造成擦傷，經治療後回到球場，最終仍以21：16收下勝利。

這是山口茜在3月超級300德國羽球公開賽後，今年個人的第2座冠軍；辛度本季首闖決賽，但結果並不理想，依舊一冠難求。

印度一姊辛度今年仍是一冠難求。（資料照，歐新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法