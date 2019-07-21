中職》李承燁開心來台 被球場熱烈氣氛嚇到（影音）

韓國「國民打者」李承燁來台為Lamigo桃猿開球。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕韓國「國民打者」李承燁來台為Lamigo桃猿開球，他表示，很開心穿上桃猿的36號球衣，看到球場熱烈的氣氛有點被嚇到。

李承燁原本要擔任昨天韓職明星賽球評，但是比賽因雨延賽，如果要再擔任明星賽球評就無法來台，於是放棄當球評，如期來台。

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李承燁表示，上一次來台是2013年參加亞洲職棒大賽，相隔6年再來看到好幾位認識的球員，台灣職棒也蓬勃發展，沒想到球場氣氛這麼熱烈，有點被嚇到。

李承燁曾經多次在國際賽對戰台灣隊，他表示，印象最深刻的是2008年奧運，李承燁表示，當時前兩局就8:0領先台灣隊，但是台灣隊緊咬不放，最後韓國隊以9:8險勝，讓他深刻體會到棒球比賽是結束後才真的結束。

李承燁在08年奧運4強賽對日本隊打出關鍵的2分全壘打，把韓國隊帶進金牌戰，李承燁表示，在那支全壘打之前打得並不好，感到對不起陣上的後輩，打出全壘打後壓力釋放，還忍不住哭了出來。

棒球明年將重返奧運，今年底的世界12強棒球賽是第1個資格賽，李承燁表示，短期盃賽球隊的團結更加重要，希望後輩們全力以赴，不要留下遺憾，也希望台灣和韓國的棒球一起努力追求進步。

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