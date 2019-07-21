印尼賽 Live》激戰進入第三局 周天成18：14暫時領先

第一局 第二局 第三局 周天成 21 24 18 安童森 18 26 14

第三局

周天成開局取得5：3領先，趁著安童森遭遇小亂流，把分數稍微拉開，兩人打到第三局體力都明顯流失，安童森靠著網前不斷加壓，又將比分追近，最後小天回球出界，安童森將比分追成7：7平手，不過小天還是冷靜一球一球慢慢得分，逐漸取得11：9領先。

技術暫停後，周天成在網前逮到機會連拿2分，雙方仍是你來我往，分數維持在2分差距，小天幾次精彩守備，化解危機後，安童森回球掛網，小天連拿3分，漸漸將比分拉開，

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第二局

次局回來周天成仍打得相當強勢，開局就先取得6：2領先，接下來安童森靠著周天成回球出界連拿2分，不過自己卻自亂陣腳發球失誤，讓周天成得分，但安童森回穩，靠著體力優勢，急起直追打出一波6：0的攻勢，一口氣將比分逆轉以11：8領先。

技術暫停後，周天成靠著網前小球調動對手終於得分止血，不過接下來小天兩次非受迫性失誤，讓安童森稍為拉開比分，接下來雙方互有攻勢，安童森頻頻殺球，但小天仍沉穩應戰也將比分追成13：13，隨後又靠著安童森回球出界要回領先。

技術暫停後，周天成靠著網前小球調動對手終於得分止血，接下來小天兩次非受迫性失誤，讓安童森稍為拉開比分，接下來雙方互有攻勢，安童森頻頻殺球，但小天仍沉穩應戰也將比分追成13：13，隨後又靠著安童森回球出界要回領先，不過安童森仍緊追在後，緊咬比分。

接下來兩人數度戰平，接下來周天成翻球過網卻遭主審裁定為過網擊球，小天雖然積極為自己爭取，但卻沒能讓主審改變判決，然而小天沒讓自己心情受影響，雖然被安童森率先搶下局點小天還是穩扎穩打，讓對手錯失兩個局點，不過兩人打到延長還是不分軒輊，可惜小天最後錯失了1個賽末點，讓安童森拿下第二局，將戰局扳平。

第一局

比賽剛開打，周天成就展現超狂壓制力，從開賽一路領先，率先取得11：3，安童森在局末急起直追，周天成仍搶先取得局點，不過對手也是韌性十足，讓小天錯過3個局點，不過打到20：18時，周天成頂住壓力，安童森回球出界，拱手讓出第一局，周天成先馳得點。

賽前報導

〔記者梁偉銘／綜合報導〕超級1000系列印尼羽球公開賽男單4強戰，「台灣一哥」周天成乘勝追擊，昨歷經3局拉鋸，終挾21：19、18：21、21：16力退年僅20歲的華裔泰籍新星王高倫，也締造對戰4連勝。目前世界男單排名第3的小天，職業生涯首闖頂級大賽壓軸，今將爭取自去年9月南韓公開賽封王後首座冠軍，決賽對手為丹麥非種子安童森。

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