瓊斯盃》一路緊咬菲律賓 台灣白10分惜敗

台灣白不敵菲律賓。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕台灣白在本屆瓊斯盃遭遇全勝的超強勁敵菲律賓，但白隊展現抗壓性，一路緊咬比數在個位數，可惜最終仍以71：81落敗。本屆瓊斯盃戰績2勝6敗，排名第6。

吳永盛攻下全隊最高15分，林冠均和周桂羽都進帳10分。菲律賓洋將菲爾普斯則進帳全場最高24分，菲律賓本屆8勝0敗，完美拿下冠軍。

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孫思堯試圖抄菲爾普斯的球。（記者林正堃攝）

吳家駿上籃得分。（記者林正堃攝）

前一戰台灣藍隊遭菲律賓痛宰23分，但白隊毫無畏懼，首節靠著堅強的團隊戰力，與菲律賓抗衡，全隊7人在第一節都有分數進帳，取得1分小幅領先。

次節，菲律賓加強防守，白隊進攻當機，三分球5投0中；菲國於次節中段拉出一波13：4的猛攻，上半場結束，白隊反而陷入8分落後。

易籃再戰，白隊後衛吳家駿挺身而出，在第三節中段，一次上籃加三分球，連續進帳5分，助白隊回敬一波7：0的小高潮，追到僅剩4分，進入決勝節。

第四節白隊一度將分差逼近至2分，可惜比賽後段氣力放盡，菲國拉出一波14：4的猛攻，將分差擴大至雙位數，白隊雖積極反撲，仍舊無功而返，最終仍以71：81落敗。

吳永盛上籃得分。（記者林正堃攝）

曾祥鈞籃下取分。（記者林正堃攝）

周桂羽上籃得分。（記者林正堃攝）

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