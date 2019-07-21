籃球》SBL不是農場 籃協還想擴編隊伍提升競爭力

籃協理事長謝典霖召開記者會。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕國內籃壇近日動盪不安，最高殿堂更是不知何去何從，全國籃球協會理事長謝典霖與秘書長李一中、副秘書長李雲翔今日召開記者會，謝典霖強調，倘若職業籃球聯盟（CBL）最終破局，超級籃球聯賽（SBL）還是國內最頂級聯賽，會努力把聯盟隊伍數擴編成至少8隊，提升競爭力。

CBL於15日確定被富邦、璞園、裕隆等球團打回票，即使他們試圖尋找新企業組軍參戰，但成案的機率越來越低。

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昨傳出SBL自甘墮落成農場之說法，謝典霖強調這是定調CBL成立，才會把SBL作為培育更多人才的聯賽，但綜觀眼前情勢，CBL想開打的機率不高，因此SBL依然是國內最頂級的賽事，且還要擴編隊伍，提升競爭力。

事實上，SBL過去對新加入球隊設有8千萬門檻，使有興趣的企業為之卻步。謝典霖認為，目前國內籃壇狀況，對新加入隊伍設金額門檻並不合適，反而希望改設立球員門檻，新成立的隊伍至少需有幾名國內UBA、HBL等學生聯賽選手。

至於SBL從2003年開打以來，過去16季都有7隊，達欣日前宣布不玩，導致僅剩6隊。謝典霖會努力徵詢更多有意成立新球隊的企業，期待把SBL擴編至8到10隊。隊伍擴編、未來走向等，籃協預計在今年瓊斯盃女籃賽事結束後，最快8月初與6支球團高層、體育署共商，獲得更明確答案。

籃協理事長謝典霖召開記者會。（記者林正堃攝）

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