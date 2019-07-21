印尼賽》周天成苦戰擊退丹麥新星 超級1000奪冠創空前成就

周天成奪下超級1000系列印尼賽冠軍。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕超級1000系列印尼羽球公開賽男單決賽，台灣一哥周天成以21：18、24：26、21：15激戰3局力退丹麥新星安童森（Anders Antonsen），不但奪得個人本季首冠，也是我國第一位在超級1000系列賽封王的男子選手。

今天決賽碰上世界排名11的安童森，兩人過去4度交手都由周天成拿下勝利，此役他開賽打得得心應手，連拿5分搶下領先，完全掌握比賽節奏，以11：3的大比分差距進入技術暫停，雖天哥在中段陷入亂流，失誤過多一度被逼到只差2分，但對手在追分階段發生回球失誤，天哥首局以21：18先馳得點。

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隨著安童森表現逐漸回溫，兩人次局展開拉鋸戰，周天成連掉5分陷入劣勢，好在之後靠經驗逼出對手多次失誤，再度要回領先後他也振奮怒吼，無奈之後出現不利判決，判定天哥阻擋犯規失分，天哥雖化解4局點，最後連掉2分後錯失關門機會。

比賽進入決勝局，周天成在技術暫停以11：9領先，最大差距達5分，成功頂住對手反撲，激戰3局脫穎而出，這也是他連續4場比賽都打到決勝局才分出勝負，冠軍得來不易。

周天成今年上半年最佳成績為4強，但經過5週的休兵調整，此行表現出色勇闖決賽，這也是BWF去年啟用新賽制後，天哥首度闖進超級1000系列的決賽，寫下空前成就。

周天成奪下超級1000系列印尼賽冠軍。（歐新社）

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