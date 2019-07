印尼賽》周天成苦戰擊退丹麥新星 超級1000奪冠創空前成就

周天成奪下超級1000系列印尼賽冠軍。(歐新社)

〔記者吳孟儒/綜合報導〕超級1000系列印尼羽球公開賽男單決賽,台灣一哥周天成以21:18、24:26、21:15激戰3局力退丹麥新星安童森(Anders Antonsen),不但奪得個人本季首冠,也是我國第一位在超級1000系列賽封王的男子選手。

今天決賽碰上世界排名11的安童森,兩人過去4度交手都由周天成拿下勝利,此役他開賽打得得心應手,連拿5分搶下領先,完全掌握比賽節奏,以11:3的大比分差距進入技術暫停,雖天哥在中段陷入亂流,失誤過多一度被逼到只差2分,但對手在追分階段發生回球失誤,天哥首局以21:18先馳得點。

隨著安童森表現逐漸回溫,兩人次局展開拉鋸戰,周天成連掉5分陷入劣勢,好在之後靠經驗逼出對手多次失誤,再度要回領先後他也振奮怒吼,無奈之後出現不利判決,判定天哥阻擋犯規失分,天哥雖化解4局點,最後連掉2分後錯失關門機會。

比賽進入決勝局,周天成在技術暫停以11:9領先,最大差距達5分,成功頂住對手反撲,激戰3局脫穎而出,這也是他連續4場比賽都打到決勝局才分出勝負,冠軍得來不易。

周天成今年上半年最佳成績為4強,但經過5週的休兵調整,此行表現出色勇闖決賽,這也是BWF去年啟用新賽制後,天哥首度闖進超級1000系列的決賽,寫下空前成就。

周天成奪下超級1000系列印尼賽冠軍。(歐新社)

