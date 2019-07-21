瓊斯盃》輸在沒好歸化！旅外4少合飆61分 台灣藍仍不敵南韓

台灣藍不敵南韓。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕新莊體育館今日吸引逾7千球迷進場，全部都鎖定地主一軍台灣藍隊在2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽大戰南韓國家一軍，藍隊「旅外4少」胡瓏貿、劉錚、陳盈駿、周儀翔雖合力貢獻61分，最終仍以64：70不敵南韓，無緣「好想贏南韓」，瓊斯盃抗韓2連勝中斷。

藍隊開局雖陷入落後，但本屆首席得分大將胡瓏貿先砍進三分球，接著由周儀翔再度飆進三分球，而胡瓏貿又完成一記「三分打」，助隊重新要回領先位置，但我第二節一度領先5分，卻因進攻大當機，反遭南韓後來居上，半場結束南韓也取得38：29領先。

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胡瓏貿上籃得分。（記者林正堃攝）

易籃後，藍隊努力追分，直到周儀翔、陳盈駿、胡瓏貿連續進球，終於把差距縮小至4分差距，卻被南韓歸化洋將羅健兒連拿4分，該節讀秒階段劉錚飆進三分球，藍隊仍以50：57落後。

周儀翔挑戰羅健兒。（記者林正堃攝）

陳盈駿發動快攻。（記者林正堃攝）

陳盈駿急停跳投。（記者林正堃攝）

劉錚後仰跳投。（記者林正堃攝）

藍隊在末節靠著陳盈駿三分球及劉錚的翻身跳投，再度把落後縮小至4分，但每當追分階段，南韓羅健兒就能穩定取分。不過，地主隊並不放棄機會，靠著來自璞園的射手李啟瑋飆進三分球，只剩3分落後，直到2分40秒再由周儀翔砍進追平三分球，追成64：64平手，High翻全場球迷，只是羅健兒再度扮演韓軍的定海神針連續2次進球，而藍隊最後1分鐘無法再進球，最終以4分之差落敗。

羅健兒暴扣得分。（記者林正堃攝）

劉錚21分、胡瓏貿18分、周儀翔11分及陳盈駿11分，得分全部集中於旅外4少身上，其餘國內自家選手僅李啟瑋拿3分。

至於南韓表現最佳是羅健兒20分及李承炫18分，控衛許訓挹注12分，尤其羅健兒多次用神準中距離，成為南韓贏球的最大功臣。

菲律賓Mighty Sports以8戰全勝奪冠，南韓以7勝1敗奪亞軍，至於日本拿季軍，藍隊以5勝3敗排名第4。台灣白隊2勝6敗與約旦平分秋色，但對戰白隊不敵約旦，因此約旦排第6、白隊居第7，第8是印尼1勝7敗，加拿大英屬哥倫比亞大學以1勝7敗敬陪末座。

滿場球迷。（記者林正堃攝）

台灣藍不敵南韓。（記者林正堃攝）

台灣藍不敵南韓，排名第四。（記者林正堃攝）

台灣藍不敵南韓，排名第四。（記者林正堃攝）

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