印尼賽》克服體力弱點再進化！ 周天成賽後真情流露（影音）

周天成奪冠。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕周天成昨日（21日）在超級系列1000印尼公開賽，苦戰90分鐘擊敗丹麥的安童森奪下冠軍，成為台灣史上首位拿下這項賽事冠軍的男單選手，賽後他也透過訪問來表達自己的這場比賽的感想，以及後續日本賽的心得。

周天成認為，昨天這場比賽是一場很棒的比賽，他與安童森彼此互相競爭，並打了一場90分鐘的大戰。「這是個很長的比賽，我大概是在賽事打最久的球員。我在這裡多次沒贏，感謝主，讓我能夠打進決賽。」

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小天被問道：「連續4場打了三局，體力上會不會有點影響？」周天成回應，他認為自己打這麼多場比賽有訓練到他的心智，自己也有進步。「在這麼多場比賽，這麼多好手的狀況下，當然是有點疲勞，但是我必須要做好我的恢復，好好的去準備日本這場比賽。」

周天成也感謝主讓他到現在還在進步，同時他也一直在尋求可以突破的機會，因此能拿下冠軍，周天成也非常高興。此外，周天成在被問到為何賽後會如此情緒化時開玩笑地表示：「我在這裡真的打太多分鐘了，我說：『終於結束了』。」小天的回答也引起現場哄堂大笑。

周天成連續4場比賽都打滿3局才分出勝負。（法新社）

小天也被問到第二局的關鍵判決，周天成認為那球有點誤判，但他認為場上狀況就是這樣，他不能決定這顆球是否贏或者輸，但是他可以決定自己的態度。周天成話鋒一轉說：「就跟這裡的人一樣，很辛苦，不管是他出生在貧窮或者富裕的家庭，他們也不能決定他們出生的家庭，但是他們可以把自己的態度決定好，讓每一場比賽都是good match（好比賽），每一天都是good day（好的一天）。」

周天成是台灣首位能在超級1000系列拿下冠軍的男單選手。（美聯社）

這是周天成首次奪下1000系列冠軍，同時他也是台灣第一個拿到印尼公開賽冠軍的男單選手，周天成也說出自己的感想：「我覺得很神奇，以前我的教練也是從印尼來的，回到這裡奪下冠軍很神奇，我相信以前的教練都會感到很開心。」

周天成相當感謝自己的粉絲支持，他還透露他在跟地主球員克里斯提打球的時候，還是發現有少數的粉絲在支持著他。最後，他也感謝台灣球迷的支持：「我會繼續努力，上帝祝福你們。」

周天成接受訪問。（圖片取自youtube）

周天成受訪影片：

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